Nova regra de Trump: Erika Hilton recebe visto com gênero masculino

Erika Hilton e Donald Trump - Foto: Zeca Ribeiro | Câmera dos Deputados e Sarah Meyssonnier | AFP

A deputada federal Erika Hilton (PSOL -SP), que é uma mulher trans, recebeu o visto dos Estados Unidos com sua identificação no sexo masculino. Segundo a parlamentar, ela acionará o país na ONU (Organização das Nações Unidas) para considerar o caso de transfobia e um desrespeito a seus registros civis brasileiros.

“Não me surpreende. Isso já está acontecendo nos documentos de pessoas trans dos EUA faz algumas semanas. Não me surpreende também o nível de ódio e a fixação dessa gente com pessoas trans”, declarou em post no Instagram, na manhã desta quarta-feira, 16.

Na publicação, a deputada disse que apresentou todos os documentos brasileiros indicando seu gênero e ressaltou o desrespeito dos EUA com os papéis oficiais do Brasil.

“Os documentos que apresentei são retificados, e sou registrada como mulher inclusive na certidão de nascimento. Ou seja, estão ignorando documentos oficiais de outras nações soberanas, até mesmo de uma representante diplomática, para ir atrás de descobrir se a pessoa, em algum momento, teve um registro diferente”, declarou em post no Instagram, na manhã desta quarta-feira, 16.

Erika também chamou a atenção sobre a regra do presidente do país, Donald Trump, de não afetar somente as pessoas trans.

“A lista de alvos dessa gente é imensa. Ela já estava sendo escrita quando o primeiro escravizado foi liberto, quando a primeira mulher votou, quando os trabalhadores exigiram o primeiro aumento de salário, quando os indígenas reivindicaram o direito ao próprio território, quando um latino tentou ter de volta um pouco do que lhe foi roubado. E essa lista de alvos continua crescendo, e faz parte de uma agenda política de ódio global, que também não para nos EUA”, desabafou.

“Mas, aqui no Brasil, é uma agenda política de ódio que já derrotamos uma vez. E derrotaremos quantas vezes forem necessárias ", concluiu.

Regra de gênero

Em seu primeiro dia de governo, Donald Trump assinou uma ordem executiva autorizando apenas os gêneros feminino e masculino no país.

A ordem prevê que os formulários governamentais, que solicitam informações sobre sexo devem apenas oferecer as opções "masculino" ou "feminino", e não devam pedir informações sobre identidade de gênero.

Os Estados Unidos também suspenderam a emissão de passaportes com a marcação de gênero “X” para pessoas que se identificassem como não binárias, alterando à medida que havia sido aprovada pelo governo Joe Biden em 2022.