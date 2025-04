Wagner critica sugestão de congelar salário mínimo: “Não é a saída”

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT) - Foto: Divulgação

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT) criticou a proposta do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, de congelamento real do salário mínimo por seis anos.

“Não necessariamente o aumento dos juros vai corresponder à inflação. Recentemente alguém falou que seria necessário congelar o salário mínimo. Não acho que isso seja saída pra nada. Nós continuaremos tendo responsabilidade fiscal e social. Há uma questão de alta inflação que é mundial, há uma insegurança no mundo. O que o governo estuda é como aumentar a produção de alimentos para baratear o custo na mesa das pessoas”, disse o petista sem citar o nome do economista, em entrevista à CNN.

O ex-chefe do BC sugeriu a mudança como alternativa para conter a alta da inflação. Pela regra atual, o aumento real do salário mínimo pode ser de até 2,5%, levando em consideração o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O valor do salário mínimo foi comentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda em Resende (RJ), na terça-feira, 15. Lula criticou setores que consideram o valor alto demais.

"Tem quem, na hora de pagar um salário mínimo, acha que é muito alto. Mil reais não é alto, nem mil e quinhentos", disse.

O salário mínimo nacional está atualmente fixado em R$ 1.518, após reajuste neste ano. Para 2026, o governo federal propõe um novo aumento, com previsão de chegar a R$ 1.630.