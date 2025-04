Brasil precisa deixar de depender do Bolsa Família, diz Lula

Lula durante visita ao Complexo Industrial da Nissan do Brasil - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil não pode ser um país eternamente pobre e dependente de benefícios sociais. A declaração do petista aconteceu na terça-feira, 15, em Resende (RJ) na cerimônia que marcou o início da produção do novo Nissan Kicks no Brasil, da empresa automotiva japonesa Nissan.

“Eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser o país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Não, nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprenderem uma profissão, para as pessoas poderem constituir família, ter prosperidade e viver bem, num padrão de classe média”, disse Lula.

A declaração ocorre em meio a discussões no governo federal sobre a possível redução da regra de proteção do Bolsa Família, que mantém o pagamento parcial do benefício em caso de aumento da renda acima dos limites do programa. A medida foi autorizada pelo Congresso Nacional durante a votação do pacote de contenção de gastos enviado pelo Executivo no fim do ano passado, mas ainda depende de regulamentação.

Na ocasião, Lula também criticou setores que consideram o salário mínimo alto demais. O salário mínimo nacional está atualmente fixado em R$ 1.518, após reajuste neste ano. Para 2026, o governo federal propõe um novo aumento, com previsão de chegar a R$ 1.630.

"Tem quem, na hora de pagar um salário mínimo, acha que é muito alto. Mil reais não é alto, nem mil e quinhentos", disse.