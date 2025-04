R$ 1.627: governo Lula discute novo valor do salário mínimo

Salário mínimo deve chegar a R$ 1.627 - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve apresentar uma proposta de reajuste do salário mínimo para R$ 1.627 no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) referente ao ano de 2026. O texto será enviado ao Congresso Nacional nesta terça-feira, 15.

Segundo o portal CNN Brasil, o novo valor foi definido pela equipe econômica. Para o aumento do salário, é feito um cálculo com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), junto ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo ano anterior ao ano vigente, tendo como limite 2,5%.

O valor que deve ser apresentado ainda não é definitivo, uma vez que a inflação deve mudar durante o ano, estando o salário sujeito a alterações no Congresso. Caso saia do papel, o reajuste será 7,18% maior que o montante atual, que é de R$ 1.518.

Expectativas

Na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a falar sobre o texto que será enviado ao Parlamento, pontuando que não há previsão de mudanças no que estava projeto pelo governo.

“Não tem previsão de mudança daquilo que estava projetado na LDO do ano passado, a não ser o fato de que agora há um ano a mais de projeção”, afirmou Haddad em conversa com a imprensa.