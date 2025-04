Governo Jerônimo faz ofensiva e deve tirar Pancadinha da oposição

Pancadinha e Jerônimo durante agenda em Itabuna - Foto: Reprodução

A ofensiva do governo Jerônimo Rodrigues (PT) para atrair nomes da oposição, como tem acontecido nas últimas semanas, não deve se restringir apenas aos prefeitos. O deputado estadual Pancadinha (Solidariedade) tem sido sondado pelo Palácio de Ondina nos últimos dias, de acordo com apuração do Portal A TARDE.

Segundo nomes próximos a Pancadinha, em condição de anonimato, o deputado foi procurado por membros do governo para abrir as negociações, mas avalia o cenário político para oficializar sua mudança. Uma das fontes afirmou acreditar que sua ida ao governo não deve prejudicar seu desempenho em 2026, quando tentará a reeleição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Outro nome próximo a Pancadinha garantiu que ele deve permanecer no Solidariedade, sua atual sigla, e acompanhar o partido nas eleições de 2026. Hoje na base, a legenda tende a apoiar Jerônimo no próximo ano, diferente do que ocorreu em 2022.

"Existe mesmo a possibilidade de aliança", confirmou uma fonte de dentro do Solidariedade. Pancadinha também já sinalizou estar aberto ao diálogo para migrar para o grupo governista nos próximos meses.

Quem é Pancadinha?

Pancadinha foi candidato a prefeito de Itabuna, sua terra natal, no pleito de 2024. Apesar de derrotado para Augusto Castro (PSD), derrotado, o parlamentar obteve 29.620 votos. No pleito de 2022, quando foi eleito para a Alba, o deputado recebeu 23.531 votos no município, sendo o mais votado no município.

Jerônimo e Pancadinha estiveram juntos em agenda recente em Itabuna. Na ocasião, o deputado agradeceu ao governador pela atenção dada ao município.

“Agradeço ao governo do Estado pela parceria, em especial ao governador Jerônimo Rodrigues. Vamos juntos na luta em prol da nossa gente", afirmou o deputado.