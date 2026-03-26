NOVIDADE
Novo comitê vai avaliar resultados de políticas públicas aplicadas na Bahia
Resultado do pente fino vai orientar decisões da gestão atual
Por Ane Catarine
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O governo da Bahia instalou na quarta-feira, 25, um Comitê de Avaliação de Políticas Públicas com a missão de avaliar e revisar programas do Estado e medir se eles realmente funcionam na prática. A iniciativa marca o início de um sistema que pretende orientar decisões com base em resultados e impacto na população.
A reunião de instalação foi realizada pela Secretaria do Planejamento (Seplan) e reuniu técnicos de diferentes órgãos estaduais ligados à gestão, pesquisa e produção de dados.
Como isso vai funcionar?
Na prática, o comitê passa a ter a função de selecionar quais políticas públicas serão avaliadas, acompanhar os resultados e indicar ajustes quando necessário. A proposta é identificar falhas, corrigir rumos e melhorar a aplicação de recursos públicos.
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A criação do sistema ocorre em meio à necessidade de tornar mais eficientes programas já existentes, além de evitar desperdícios e ampliar o alcance de ações nas áreas de saúde, educação, tecnologia e assistência social.
Segundo a Seplan, a ideia é integrar todas as etapas das políticas públicas, do planejamento à execução, incluindo o acompanhamento de resultados.
Ao todo, são pensadas duas linhas de atuação:
- Capacitação de servidores para realizar avaliações técnicas e a análise direta de políticas consideradas estratégicas pelo governo;
- Criação de critérios mais claros para medir o desempenho das ações do Estado, com base em dados e indicadores.
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