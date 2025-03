Número 2 da Abin pede demissão por "motivos pessoais"

Marco Cepik, diretor-adjunto da Abin - Foto: Divulgação | Abin

O diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Marco Cepik, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira, 10, sob justificativa de “motivos pessoais”.

Antes de se figurar como o ‘número 2’ da Abin, Cepik tinha um vasto currículo no ramo acadêmico, e ocupou o cargo de professor titular do do Instituto de Relações Internacionais da UnB (Universidade de Brasília). Com a saída do posto federal, a expectativa é que ele retome os projetos acadêmicos.

O substituto de Cepik, de acordo com informações do Poder 360, será Rodrigo de Aquino, atual secretário de Planejamento e Gestão da Inteligência. A transição está deve acontecer ao longo deste mês.

Marco Cepik assumiu o cargo de diretor-adjunto na Abin depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitir o antigo número 2, Alessandro Moretti. A demissão deve-se a operação da Polícia Federal durante investigação de uma "Abin paralela" durante o antigo governo Bolsonaro (PL).