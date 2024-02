Olivia Santana comemora proibição de pistolas de água | A TARDE

A deputada estadual, Olivia Santana (PCdoB) comemorou o resultado na prática do Projeto de Lei, do qual foi autora, que proíbe o uso de “pistolas de água” e congêneres, nas festas de rua na Bahia e teve sua aplicação iniciada neste Carnaval.

"Estou muito feliz com isso, porque no começo eu fui muito criticada, incompreendida e houve muita tentativa de desqualificação da importância desse projeto. A adesão cresceu atualmente e todo mundo entende agora que isso foi fundamental para melhorar o Carnaval da Bahia. Nas ruas as mulheres agradecem, bem como as pessoas LGBTs", disse.

A parlamentar lamentou ainda os casos de estupro ocorridos durante a festa de Momo em Salvador.

"Lamentamos esses ocorridos. Imagina se as mulheres fossem para cima dos homens que usam os cantos para as necessidades fisiológicas? Não passa de uma atitude misógina e machista. Foi um absurdo e isso precisa ser extirpado. Isso só pode modificado com educação para igualdade de gênero, que ensina o menino que ele não é superior a menina e que ele não pode mostrar poder de dominação contra uma mulher", finalizou.