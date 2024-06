Onyx Lorenzoni exalta voto de papel após participar de eleições na Itália

Ex-ministro de Bolsonaro votou em eleição para o parlamento europeu - Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

Ex-ministro da Cidadania e da Previdência do governo Jair Bolsonaro (PL), Onyx Lorenzoni (PL) usou as redes sociais para exaltar o voto em urna de papel, após participar das eleições do parlamento europeu, na Itália, no último domingo, 9.

Ao confirmar o voto, Onyx afirmou estar realizando um sonho do pai. O ex-deputado, que tem cidadania italiana, ainda exaltou pautas conservadoras de direita e disse que o voto em cédula é "auditável".

"É mais um conservador que eu ajudo a pôr no Parlamento Italiano. Hoje realizei um sonho do meu pai. Como vocês sabem, estou na Europa fazendo uma pós-graduação em gestão, e depois de conseguir a dupla cidadania, hoje participei da minha primeira votação na Itália. Detalhe importante: voto em papel, auditável", afirmou Onyx.

O ex-deputado tentou o governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022. Apesar de vitorioso no primeiro turno, o ex-ministro perdeu para Eduardo Leite (PSDB) no segundo turno.