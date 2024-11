Oposição declara apoio à reeleição de Adolfo na Alba

- Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A bancada de oposição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) se reúne com o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), na sala da Presidência, na tarde desta terça-feira, 27, para fechar apoio à sua reeleição.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o anúncio deve ser feito ainda nesta terça-feira, 27, logo após o fim do encontro.

Adolfo não deve ter vida difícil para ser reconduzido ao terceiro mandato. Uma mudança no regimento, aprovada em 2023, abriu uma brecha para a reeleição em uma mesma legislatura.

“A gente fez um amadurecimento através de uma conversa que a gente já vinha falando, primeiro virtualmente nos grupos, hoje a gente fez uma reunião de manhã e outra agora tarde, e nós nos reunimos, estavam presentes fisicamente 14 deputados e mais cinco a gente conseguiu o contato telefônico, e dessa forma a gente amadureceu que o melhor caminho neste momento é estar caminhando sem disputa com o Adolfo Menezes […] Não acredito que é um consenso com 62 deputados, acho que serão 62 deputados apoiando o Adolfo Menezes, e talvez apenas o Psol que lance como sempre a candidatura isolada”, afirmou o líder da oposição, Alan Sanches.

Mais apoios

Adolfo também recebeu o apoio das bancadas do PP, do PCdoB, do MDB, do Podemos e do PRD nesta terça. Mais cedo, a Federação Brasil da Esperança também já havia manifestado o endosso pela recondução do atual presidente.

"Isso reflete o sentimento de toda a Casa em favor da estabilidade e do trabalho respeitoso e profícuo do atual presidente. Nunca deixamos de defender essa posição porque é o melhor para o Parlamento", disse Niltinho, líder da bancada do PP.

Além de Niltinho e da bancada do PT, declararam abertamente apoio a Adolfo hoje os deputados Hassan (PP), Nelson Leal (PP), Felipe Duarte (PP), Antonio Henrique Júnior (PP), Eduardo Sales (PP), Laerte do Vando (Podemos), Olívia Santana (PCdoB), Fabrício Falcão (PCdoB), Bobô (PCdoB), Zó do Sertão (PCdoB), Matheus Ferreira (MDB), Rogério Andrade (MDB) e Binho Galinha (PRD).