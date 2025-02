Oposição elege Haddad como alvo para 2025

Haddad vira alvo da oposição para 2025 - Foto: Diogo Zacarias | MF

A oposição 'escolheu' o ministro da Fazenda do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Fernando Haddad (PT), como o alvo para as críticas no ano de 2025.

Segundo informações do portal CNN Brasil, a orientação é para que parlamentares e lideranças do bloco deixem as pautas de costumes de lado e foquem na economia do país. O entendimento, ainda de acordo com a publicação, é que Haddad deve ser o candidato natural ao Planalto em 2026, caso Lula desista da reeleição.

Leia mais

>> Marçal crava desistência de Lula em 2026: "Igual a Biden"

>> Senador 'astronauta' ignora Bolsonaro e mira presidência do Congresso

Para surtir efeito, a oposição deve dar destaque a pontos como inflação e preço dos alimentos, ignorando dados sobre desemprego e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que apresentam números positivos.