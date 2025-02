Senador 'astronauta' ignora Bolsonaro e mira presidência do Congresso

Marcos Pontes reafirma candidatura a presidente do Senado - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O senador Marcos Pontes (PL-SP) reforçou, nesta terça-feira, 21, sua intenção em disputar a presidência do Senado Federal. A posição vai na contramão do que tem sido defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em uma live, nesta segunda, 20, Bolsonaro descartou qualquer chance do PL apoiar o nome de Marcos Pontes no embate com Davi Alcolumbre (União-AP), que deve ser eleito pela segunda com folga.

“Marcos Pontes, que está disputando a presidência, boa sorte a você. Mas eu lamento você estar nessa situação, porque você sabe que não tem como ganhar. O voto é secreto e se nós embarcarmos na sua candidatura, que eu acho muito melhor que outras aí, nós vamos ficar sem comissões”, disparou o ex-presidente.

Questionado pelo portal CNN, o parlamentar disse que sua candidatura não trará qualquer prejuízo ao PL. Marcos Pontes, que também é astronauta, afirmou ainda que entende o fato de seu nome não ser unanimidade.

“O fato de eu estar concorrendo é bom para todos. É bom para o partido, é bom para Bolsonaro, é bom para o Brasil como um todo e é bom para os senadores também terem opções. Não existe unanimidade, se tivesse unanimidade seria uma coisa muito estranha”, afirmou Marcos Pontes.

A eleição para a presidência do Senado acontece em fevereiro, com o retorno das atividades parlamentares.