Oposicionistas entregam pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

- Foto: © Antonio Cruz | Agência Brasil

O pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi entregue ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pela bancada de oposição nesta segunda-feira, 9.

O requerimento conta com a assinatura de mais de 150 deputados e teve mais de 1 milhão de apoios em um abaixo-assinado eletrônico. Agora, o pedido será avaliado por Pacheco, que tem a prerrogativa da decisão sobre a abertura do pedido de impeachment do ministro, que foi alvo de bolsonaristas durante as manifestações do sete de setembro.

A tendência é que Pacheco, ainda que tenha dito que encaminhará o documento para análise técnica da Advocacia do Senado, engavete o processo, que é o 23º em tramitação contra Moraes, que não possui prazo para ser avaliado.

O pedido é fundamentado em possíveis "abusos" e "desrespeito" do ministro com o processo legal nos inquéritos sobre fake news e milícias digitais, do qual é relator, e nas investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.