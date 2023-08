Otto avalia como 'precoce' discussões sobre disputa pelo Senado

O presidente estadual do PSD, Otto Alencar, voltou a comentar sobre a possibilidade de suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência do Senado em 2025. O congressista avaliou a ideia como "precoce", em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 26.

"Falam-se em muitos nomes: [Davi] Alcolumbre, [Ângelo] Coronel, o meu. É muito precoce! Daqui para 2025 é uma caminhada muito longa", destacou em um card divulgado no Instagram.

Nas últimas semanas, o nome do senador foi ventilado para ser candidato à Presidência da Casa Alta. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O colunista afirmou que as articulações em torno do nome de Alencar estavam ganhando força.

O senador também deixou claro que "não tem ansiedade" para ocupar o comando do Congresso. Para Otto, o momento é para se dedicar aos trabalhos nas comissões.