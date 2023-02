Ouvidor-Geral da CMS quer audiência sobre Carnaval 2024

O Ouvidor-Geral da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), disse ao Portal A TARDE que vai propor uma audiência pública para avaliar as estratégias adotadas no Carnaval deste ano, visando a preparação para a festa de rua em 2024.

O parlamentar disse que o objetivo é discutir questões como as longas filas para o credenciamento de ambulantes, além da manifestação de cordeiros que ocorreu durante a folia. Um dos casos envolveu a passagem do bloco da Timbalada, no último dia 18, quando os cordeiros abandonaram os postos na metade do circuito Dodô (Barra-Ondina).

Na ocasião, o cantor Denny chegou a pedir desculpas aos foliões e disse que a situação ainda ocorreu com a cantora Ivete Sangalo e outros quatros artistas, durante o Carnaval deste ano.

“Quando a consciência se junta com a mobilização, o resultado é união contra as opressões. Um dos episódios mais marcantes desse carnaval, sem dúvida, foi a Revolta dos cordeiros, que denunciaram as péssimas condições de trabalho e remuneração, enquanto blocos faturam milhões. Como Ouvidor-Geral da Câmara vou propor que para o próximo carnaval seja feita uma Audiência Pública sobre o tema, visando garantir que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham seus direitos respeitados”, disse Augusto Vasconcelos.