Padilha detalha no ‘A TARDE Cast’ ofensiva para zerar filas no SUS

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Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Foto: © Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, concede entrevista exclusiva nesta segunda-feira, 30, ao A TARDE Cast, podcast do grupo A TARDE.

No centro da pauta estão as estratégias do programa Agora Tem Especialistas, que busca descentralizar o atendimento de média e alta complexidade, e o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em todo o estado.

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Carretas pela Bahia

Uma das apostas do Governo Federal para reduzir o tempo de espera por diagnósticos é o envio de unidades móveis a municípios-polo. Na Bahia, as cidades de Serrinha e Ibotirama passam a contar com a Carreta de Saúde da Mulher, oferecendo mamografias, preventivos e biópsias para detecção precoce de câncer.

Já em Feira de Santana recebe a unidade de exames de imagem, focada em tomografias computadorizadas.

"As carretas visam aumentar a capacidade do SUS e melhorar o cuidado das pessoas. Com a parceria da Sesab e municípios, estamos levando atendimento especializado para todas as regiões", afirma Aline Costa, diretora de cooperação técnica do Ministério.

De acordo com a pasta, 23 municípios brasileiros já conseguiram zerar suas filas de espera utilizando este modelo itinerante.

Mutirão para público feminino

O ministro também trará detalhes sobre o mutirão exclusivo para mulheres, o maior da história do SUS. Na Bahia, a expectativa é de que sejam realizados mais de 16 mil procedimentos, entre cirurgias e exames.

Um dos diferenciais desta etapa é a oferta do Implanon, um contraceptivo moderno de longa duração (3 anos), inserido sob a pele. Para facilitar o acesso, o Ministério firmou parceria com a empresa de transporte 99, oferecendo 73 mil vouchers de deslocamento.

Em Salvador, os benefícios contemplam pacientes do Hospital Professor Edgard Santos (Hupes) e da Maternidade Climério de Oliveira (MCO).

Vacinação

A entrevista também servirá de alerta para o cenário epidemiológico de 2026. A campanha de vacinação contra a gripe, iniciada no último sábado, já disponibilizou 1,8 milhão de doses para o estado.

Padilha reforça que a imunização é a principal ferramenta para evitar casos graves de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

"Vacinar-se é um cuidado individual e coletivo. Protege quem você ama", destaca o ministro. O público-alvo inclui crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos.