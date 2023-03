Pai de Neymar perde ação após ocorrência em condomínio de luxo

O pai do atacante da seleção brasileira Neymar Júnior, o empresário Neymar da Silva Santos, foi condenado pela 5ª Vara Cível de Barueri a arcar com a adequação de um imóvel que está em seu nome no condomínio Alphaville 2, em São Paulo, que abriga casas de luxo. A informação foi divulgada pelo blog de Ancelmo Gois, de O Globo, em publicação nesta quarta-feira, 8.

Pela decisão, movida pelo condomínio, o pai de Neymar fez alterações que modificaram o padrão normativo para as unidades da localidade. No entanto, o empresário afirmou que não fez as modificações ou teria relação com quem fez as obras. Diante do embate, a decisão da Justiça saiu na última segunda-feira, 6.

O imóvel envolvido no imbróglio tem mais de mil metros quadrados, algo que ainda extrapola limites estabelecidos pela gestão municipal. O empresário disse que não foi informado das proibições quando comprou a casa, em 2021. No entanto, a decisão judicial foi contrária à defesa.

"Cabe destacar que, embora as irregularidades tenham se iniciado com o anterior proprietário, é certo que o requerido continuou promovendo-as, com o andamento das obras", diz a decisão.

O pai de Neymar tem 60 dias para resolver a questão, após a sua intimação. A pena para o descumprimento é de multa diária de R$ 250 até o máximo de R$ 100 mil.