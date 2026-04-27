Parlamentar denuncia rombo de R$ 27 milhões em Entre Rios

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O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na gestão do prefeito Manoelito Argolo Júnior (Solidariedade), em Entre Rios.

A investigação foca no descumprimento de obrigações previdenciárias que, segundo denúncia do vereador Neto Madeirol (União Brasil), resultou em uma multa de aproximadamente R$ 27 milhões aplicada pela Receita Federal.

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As inconsistências teriam ocorrido entre outubro de 2021 e setembro de 2022, envolvendo compensações irregulares na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). De acordo com o parlamentar, a falha compromete diretamente os direitos e benefícios dos servidores municipais.

A portaria, assinada pelo procurador da República Eduardo da Silva Villas-Bôas, estabelece o prazo de um ano para a conclusão das apurações.

Prestações de contas

Em março deste ano, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) notificou oficialmente o prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Junior (Solidariedade), devido a irregularidades no envio das prestações de contas mensais.

O período sob fiscalização compreendeu os meses de junho a novembro de 2025. De acordo com o órgão, as justificativas apresentadas à época pela defesa do gestor, foram analisadas e consideradas insuficientes para sanar as inconsistências.

Ainda à época, o órgão reforçou que a Prefeitura precisava regularizar imediatamente a inserção de dados contábeis e financeiros, sob o risco de sofrer sanções graves, como multas ou a rejeição das contas anuais.

A reportagem procurou o prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo, e ainda aguarda resposta ao questionamento.

Sobre a denúncia das possíveis irregularidades previdenciárias, a reportagem procurou o prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo, e ainda aguarda resposta ao questionamento.