Pepita de ouro encontrada com Valdemar Costa Neto é de garimpo ilegal | A TARDE

Após ser preso nesta quinta-feira, 8, por porte ilegal de arma, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto também deve responder pela pepita de ouro encontrada no quarto do hotel Meliá, onde ele mora. Segundo perícia da Polícia Federal (PF), o material vem de um garimpo ilegal.

O político foi detido em flagrante durante Operação Tempus Veritatis, que investiga tentativa de golpe de Estado. A pepita tem aproximadamente 39 gramas, teor aproximado de 91,76% de ouro contido e valeria cerca de R$ 11.687,71.

"As características da pepita de ouro mineral, tais como o alto teor de ouro, textura, granulometria e a sua composição química e mineral, indicam que se trata de produto aurífero primário, proveniente de retirada direta da jazida, sem processamento, típico de atividade de garimpagem", diz o laudo.

Ainda segundo a perícia, o material se enquadra como produto de atividade artesanal de extração de ouro a partir de jazida mineral. A pepita passará por análises para saber detalhes sobre o local específico, a partir do confronto entre o perfil químico do material apreendido e dos demais perfis já registrados pelo governo.