Pesquisa reflete o que sempre quis para a gestão, diz Bruno Reis

Bruno Reis (União Brasil) diz querer entregar o que gestão precisa e que 2026 está fora do radar - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que a pesquisa de avaliação realizada pela AtlasIntel, confirma o que as urnas apresentaram nas últimas eleições municipais.

"Nesses três meses após eleições foram meses que fiz ajustes na Prefeitura, até com medidas impopulares, para que tenhamos tranquilidade na gestão, as pessoas estão reconhecendo nossos trabalho. Ter 79% de aprovação coincide com o número dados nas urnas", reiterou.

Sobre a fala do presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, o qual disse que teria votado em Jerônimo nas eleições de 2022 e que votaria mais uma vez em 2026, Reis disse que a preocupação dele atualmente é com a gestão.

"Os agentes políticos agora vão falar sobre as eleições passadas, e tem até que falar mesmo, falar o que sente no coração. Na hora certa e no momento certo vamos coincidir no mesmo propósito. Agora estou preocupado com gestão e tirei 2026 do meu radar. Quero somente entregar, quero gerir, quero ver as pessoas felizes com a cidade progredindo", garantiu.