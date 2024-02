PF apreende computadores em endereços ligados a Carlos Bolsonaro | A TARDE

A Polícia Federal (PF) apreendeu três notebooks, 11 computadores e quatro celulares em endereços ligados ao vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), durante operação para apurar monitoramento ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), nesta segunda-feira, 29. As informações são do g1.

Mais cedo, Jair Bolsonaro e seu filho - um dos alvo da operação - foram vistos ao lado de agentes da polícia federal, em Angra dos Reis. Pouco antes da ação, ambos estavam pescando em uma praia, segundo informou o advogado da família Fabio Wajngarten.

Segundo informações do g1, além dos aparelhos eletrônicos, foram apreendidos dez pendrives, uma caneta espiã, agenda com anotações diversas, documentos de empresas, entre outros. Os materiais foram lacrados e serão enviados para a equipe que conduz as investigações em Brasília.

De acordo com informações dos investigadores ouvidos, há fortes indícios de que informações que teriam sido colhidas ilegalmente estavam sendo armazenadas em computadores que não eram conectados à internet ou a qualquer rede.