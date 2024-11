PF cumpre mandado contra deputado por suspeita de desvio de cota

Gustavo Gayer é alvo da operação da PF. - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e assessores são alvos da Operação Discalculia, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 25. A operação com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada para desvio de cota parlamentar, além de falsificação de documentos para criação de Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).

Cerca de 60 policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Brasília (DF), Cidade Ocidental (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Aparecida de Goiânia (GO), e Goiânia (GO).

Os delitos investigados pela Operação Discalculia são: associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato-desvio.

A operação recebe o nome de Discalculia – transtorno de aprendizagem relacionado a números – porque foi identificada falsificação na Ata de Assembleia da constituição da Oscip, consistente em data retroativa (ano de 2003). Porém, o quadro social à época seria formado por crianças de 1 a 9 anos.