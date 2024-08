VÍDEO: Deputada chama jovem de "filho da p*ta" após bate-boca na praia

A deputada federal Silvye Alves (União Brasil-GO) discutiu e xingou um jovem, identificado como Pedro Lima, após ser questionada durante um vídeo. Nas imagens, gravadas na cidade de Luiz Alves, no estado de Goiás, ela chega a dizer que o rapaz seria "ignorante" ou "filho da p*ta".

Informações preliminares apontam que o vídeo foi gravado no último dia 20 de julho, mas viralizou nas redes sociais apenas nesta quarta, 31. No registro, ela aparece bastante exaltada após o rapaz dizer que ela é “de direita, entre aspas”.

Durante a discussão, a parlamentar acusa o jovem de agressão e também o chama de "burro" e “moleque”. Em alguns momentos, Alves cita o colega parlamentar Gustavo Gayer (PL-GO), com quem ela já teve alguns embates.

"Eu sou de direita, mas não sou burra. Você está sendo ignorante e filho da p*ta comigo. Então, você vai escutar. Você é um moleque. Você está errado, está mentindo e vou te processar", disse Silvye no vídeo.

Rapaz, esse vídeo começou a vitalizar aqui em Goiás. No vídeo é possível ver a deputada federal de Goiás, Silvye Alves batendo boca e xingando um rapaz. O fato teria ocorrido no último dia 20/07 em Luiz Alves, região do Rio Araguaia, aqui em Goiás. Isso é muito feio! @GayerGus pic.twitter.com/a03x9mh4vd