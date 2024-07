PF descobre áudio de reunião entre Bolsonaro e ex-Abin

Ex-presidente se reuniu com então chefe da Abin - Foto: Divulgação | Agência Brasil

A Polícia Federal encontrou no computador do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), um áudio de uma reunião entre ele e o então presidente Jair Bolsonaro (PL), em que o ex-chefe do Planalto tentava montar uma estratégia para blindar seu filho Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio, de investigações.

O áudio aponta que Bolsonaro autorizou Ramagem a colocar em prática o que havia planejado para proteger o senador, o que incluía a abertura de procedimentos contra auditores fiscais que investigavam Flávio, para que as investigações fossem anuladas, como ocorreu. O encontro teria acontecido no dia 25 de agosto de 2020.

Além de Bolsonaro e Ramagem, participaram da reunião o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno e uma advogada de Flávio.

A investigação alvo do plano de Bolsonaro e Ramagem mirava o suposto esquema de 'rachadinha' dentro do gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual.

O áudio foi usado para permitir a deflagração da quarta fase da Operação Última Milha, nesta quinta-feira, 11, que cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão.