PF divulga laudo sobre homem que atentou contra Praça dos Três Poderes

A Polícia Federal divulgou informações sobre um laudo pericial sobre a morte de Francisco Wanderley Luiz, homem responsável pelas explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na última quarta-feira, 13.

De acordo com o documento, Francisco segurava um artefato explosivo próximo à própria cabeça no momento da detonação, o que ocasionou na sua morte, aos 64 anos. Ele tinha lesões compatíveis com a proximidade do artefato em relação à cabeça.



"O agente causador do dano na cabeça possuía grande energia cinética, combinando ações térmica e contundente, com efeito expansivo (blast primário) que provocou a inversão dos fragmentos nas bordas", diz o documento.

Além disso, foram identificadas múltiplas fraturas e amputações na mão direita, corroborando a hipótese de que a vítima segurava o explosivo. "Essas regiões estavam próximas no momento da explosão", conclui o laudo.

Francisco Wanderley Luiz era filiado ao PL, partido pelo qual foi candidato a vereador. Ele estava vestido em uma camiseta estampada com a imagem de uma pessoa empurrando uma peça de dominó, desencadeando a queda de uma longa fileira.



De acordo com o g1, os investigadores acreditam, no laudo, que "a escolha do vestuário pode ser interpretada como uma tentativa deliberada de transmitir uma mensagem visual, possivelmente em alusão ao início de um processo de desestabilização ou ruptura."