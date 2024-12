Moraes decide manter sigilo em delação de Mauro Cid

Tenente-coronel Mauro Cid - Foto: Felipe Sampaio | STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, manteve em segredo a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, após derrubar o sigilo do inquérito do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Um dos motivos de manter o sigilo no depoimento, segundo Moraes, deve-se à “existência de diligências em curso e outras em fase de deliberação". Na última quinta-feira, 21, o magistrado decidiu manter a delação do militar.

Durante a delação, Cid confirmou que o plano golpista, que envolveu um possível assassinato do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do próprio Moraes, foi elaborada na casa de Braga Netto, que está entre os nomes inclusos no indiciamento da PF.

Com a derrubada do sigilo, Moraes encaminhou o material para a Procuradoria-Geral da República (PGR) que passará a analisar o material para elaborar a sua manifestação sobre uma eventual denúncia contra os investigados, arquivamento do caso ou pedido de novas diligências.