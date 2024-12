PF encontra pendrive de 'kids pretos' que previa prisão de ministro

Planilha também descreve "fatores estratégicos de planejamento" - Foto: Arquivo | Agência Brasil

A Polícia Federal encontrou documentos que detalham o planejamento estratégico do golpe de Estado no Brasil. A informação estava em um pen-drive apreendido com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que fazia parte da tropa conhecida como "Kids Pretos", de acordo com o g1.

Os documentos fazem parte da Operação Luneta, deflagrada pelos agentes federais, que teve o sigilo derrubado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O plano previa anular o resultado eleitoral de 2022 e deixar Bolsonaro no poder.

A planilha também descreve "fatores estratégicos de planejamento" divididos em colunas intituladas "fato", "dedução" e "conclusão".

Em um dos textos, o documento ainda traçava planos para "realizar a prisão preventiva dos juízes supremos considerados geradores de instabilidade".