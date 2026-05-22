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INVESTIGAÇÃO

PF indicia suplente de Alcolumbre por suspeita de fraude em contratos

Em nota, presidente do Senado negou relação com Breno Chaves

Ane Catarine
Por
Breno Chaves Pinto saindo de agência bancária
Breno Chaves Pinto saindo de agência bancária - Foto: Divulgação

O empresário Breno Chaves Pinto, suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foi indiciado pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura suspeitas de fraudes em licitações e desvios de recursos em contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Amapá.

Segundo a investigação, Breno integraria um grupo suspeito de atuar para direcionar contratos públicos no estado. O empresário foi flagrado pela PF ao deixar uma agência bancária após sacar R$ 350 mil em espécie.

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O relatório final da investigação foi encaminhado à 4ª Vara Federal em Macapá, capital do Amapá, onde o processo tramita. Breno foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, tráfico de influência e corrupção ativa.

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Até o momento, o empresário não se manifestou sobre o caso. Já Alcolumbre afirmou, por meio de nota enviada ao jornal O Globo, que “não possui qualquer relação com a atuação empresarial de seu suplente”.

Marcello Linhares, atual superintendente regional do Dnit no Amapá, também foi indiciado pela PF por crimes como associação criminosa, violação de sigilo funcional e fraude à licitação.

O que aponta a investigação

De acordo com a PF, mensagens obtidas durante a investigação mostram conversas entre Marcello Linhares e Breno Chaves Pinto sobre obras, contratos e pedidos de liberação de verbas.

Em um dos trechos citados no relatório, Linhares pede que o suplente procure Alcolumbre para pressionar o governo pela liberação de recursos.

“Solicita a Breno que fale com o senador Davi Alcolumbre para postar uma foto e para ‘dar uma pressão no governo para liberar nossos empenhos’”, diz trecho da investigação.

Sobre a menção ao nome dele nas conversas, Alcolumbre afirmou que “responde apenas pelos próprios atos”.

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Davi Alcolumbre PF

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