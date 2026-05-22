PF indicia suplente de Alcolumbre por suspeita de fraude em contratos

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O empresário Breno Chaves Pinto, suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foi indiciado pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura suspeitas de fraudes em licitações e desvios de recursos em contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Amapá.

Segundo a investigação, Breno integraria um grupo suspeito de atuar para direcionar contratos públicos no estado. O empresário foi flagrado pela PF ao deixar uma agência bancária após sacar R$ 350 mil em espécie.

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O relatório final da investigação foi encaminhado à 4ª Vara Federal em Macapá, capital do Amapá, onde o processo tramita. Breno foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, tráfico de influência e corrupção ativa.

Até o momento, o empresário não se manifestou sobre o caso. Já Alcolumbre afirmou, por meio de nota enviada ao jornal O Globo, que “não possui qualquer relação com a atuação empresarial de seu suplente”.

Marcello Linhares, atual superintendente regional do Dnit no Amapá, também foi indiciado pela PF por crimes como associação criminosa, violação de sigilo funcional e fraude à licitação.

O que aponta a investigação

De acordo com a PF, mensagens obtidas durante a investigação mostram conversas entre Marcello Linhares e Breno Chaves Pinto sobre obras, contratos e pedidos de liberação de verbas.

Em um dos trechos citados no relatório, Linhares pede que o suplente procure Alcolumbre para pressionar o governo pela liberação de recursos.

“Solicita a Breno que fale com o senador Davi Alcolumbre para postar uma foto e para ‘dar uma pressão no governo para liberar nossos empenhos’”, diz trecho da investigação.

Sobre a menção ao nome dele nas conversas, Alcolumbre afirmou que “responde apenas pelos próprios atos”.