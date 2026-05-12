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CLIMÃO?

Lula e Alcolumbre ficam lado a lado em posse de ministros no TSE

Kassio Nunes Marques assumiu a presidência e André Mendonça a vice da Corte

Anderson Ramos
Por
Lula, Alcolumbre e diversas autoridades da República estiveram presentes no evento.
Lula, Alcolumbre e diversas autoridades da República estiveram presentes no evento. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve lado a lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), durante a posse do ministro Kassio Nunes Marques na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nesta terça-feira, 12. O ministro André Mendonça assumiu a vice-presidência da Corte.

Este é o primeiro encontro público dos dois depois da rejeição no plenário do Senado da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), e da derrubada do veto de Lula ao projeto de lei da dosimetria.

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Além de Lula e Alcolumbre, participaram da cerimônia o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente do STF, Edson Fachin, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro.

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Esta é a primeira vez que ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assumem o comando do TSE. Nunes Marques e Mendonça estarão à frente da Corte durante as eleições de 2026, cujo primeiro turno está previsto para 4 de outubro.

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Tags

Davi Alcolumbre Kassio Nunes Marques Lula TSE

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