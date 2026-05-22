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PRESSÃO

Alcolumbre barra leitura de pedidos para instalar CPI do Banco Master

Apesar da pressão, presidente do Congresso não atendeu pedido de senadores e deputados

Ane Catarine
Por
O presidente do Congresso Nacional, ,Davi Alcolumbre
O presidente do Congresso Nacional, ,Davi Alcolumbre - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), rejeitou na quinta-feira, 21, os pedidos de deputados e senadores para ler os requerimentos de criação da CPI do Banco Master, mesmo após pressão de parlamentares durante a sessão conjunta do Congresso.

Os pedidos foram apresentados no início da sessão conjunta convocada para analisar vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

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Parlamentares da oposição tentaram emplacar a leitura dos requerimentos de instalação de CPIs mistas para investigar denúncias envolvendo o Banco Master, mas tiveram os pedidos negados por Alcolumbre.

Segundo o presidente do Congresso, a sessão de quinta tinha como prioridade exclusiva a análise dos vetos presidenciais.

“Requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. O momento da leitura é um ato discricionário da presidência da Mesa do Congresso Nacional”, justificou.

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Entre os parlamentares que defenderam a abertura da CPI estava o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cuja pré-campanha enfrenta desgaste após a divulgação de conversas com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Durante a sessão, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que Flávio poderia usar a tribuna para esclarecer a relação com Vorcaro.

“O senhor foi visitá-lo um dia depois que ele saiu da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação de R$ 970 milhões do RioPrevidência, governado pelo seu partido, no seu estado?”, questionou.

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CPI Banco Master Davi Alcolumbre

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