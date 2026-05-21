Wagner dá aval para PT pressionar por abertura da CPI do Master

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O senador Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado, deu aval para que o PT pressione para a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master.

A informação foi dada pelo líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), que nesta quinta-feira, 21, apresentou uma questão de ordem para cobrar do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pela criação do colegiado.

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“A partir de agora, o pessoal da extrema direita vai fazer teatro, discurso. Nós, não. Depois disso, o PT da Bahia avisou que pode tocar, não tem problema. Pode tocar. Eles nos liberaram. Vamos para cima. Eu conversei com Jaques Wagner sobre isso”, afirmou Uczai.

Mais cedo, Alcolumbre se negou a ler o requerimento para instalar a comissão. Nesta quinta, o Senado promoveu sessão para analisar vetos do presidente Lula (PT) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

"Requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário [uma escolha] da presidência da mesa do Congresso Nacional”, afirmou.

Da direita à esquerda

A instalação de uma CPI para investigar o Banco Master ganhou força após as recentes revelações que mostram uma relação de proximidade entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil revelaram que Flávio pediu dinheiro a Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", cinebiografia do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o site, Vorcaro pagou R$ 61 milhões na produção da obra.

O próprio Flávio passou a defender a abertura da comissão. Partidos aliados ao governo também passaram a pressionar pela instalação do colegiado.

A avaliação feita nos bastidores é de que a defesa da classe política pela abertura da CPI seria uma estratégia para ofuscar as investigações que estão em andamento pela Polícia Federal, e podem atingir vários parlamentares.