PF prende homem que quebrou relógio no 8 de Janeiro

Antônio Cláudio Alves Ferreira - Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta sexta-feira, 20, o homem que quebrou o relógio de Dom João VI durante os atos de 8 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada pela CNN com fontes da corporação.

A prisão de Antônio Cláudio Alves Ferreira ocorreu em Catalão, no interior de Goiás, em cooperação com policiais militares e com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais. Também foi detido um parente de Antônio, que estava foragido da Justiça.

A medida acontece após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar na última quinta, 19, o retorno de Antônio para a detenção.

Em justificativa, Moraes afirmou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) atuou fora de sua competência, além de ter liberado o réu antes do que permite a lei.

“O réu é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderia ser determinada -- e exclusivamente por esta Suprema Corte -- quando o preso tivesse cumprido ao menos 25% da pena”, disse o magistrado no mandado de prisão.

O ministro determinou ainda que a conduta do juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro seja apurada pela autoridade policial do STF.