Vereadora detona clássico de Jorge Amado e pede retirada das escolas

Vereadora Jessica Limone durante sessão legislativa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O livro "Capitães da Areia", do renomado autor baiano Jorge Amado, tornou-se alvo de intensas críticas da vereadora Jessica Limone (PL), de Itapoá (SC), durante uma sessão legislativa. Para a parlamentar, a inclusão da obra no currículo das escolas brasileiras representa uma tentativa política de "marginalizar" as crianças.

"Está sendo trabalhado e discutido no ensino fundamental, para alunos de 7º e 8º ano, entre 12 e 13 anos, esse livro ['Capitães da Areia']. Se os senhores procurarem em livrarias e sites, ele tem uma classificação indicativa de 18 anos. Porém, a classificação dele, divulgada e oficial, é de 14 anos", iniciou a vereadora bolsonarista na última segunda-feira, 16.

Ela ainda continuou em sua fala: "É uma maneira que o governo federal tem – que a esquerda tem – de introduzir a literatura brasileira. [...]. O que eu quero dizer com isso é que esse livro promove a marginalização infantil, é uma maneira pela qual a esquerda está infiltrando esse livro nas escolas".

Na ocasião, a vereadora demonstrou preocupação com o conteúdo exposto no livro e fez um apelo à secretária de Educação do município para retirar a obra da grade curricular dos jovens.

"O livro fala sobre racismo, romantiza o estupro, a relação sexual de adultos com crianças; esse livro está sendo discutido em sala de aula. Estou aqui fazendo um apelo para a secretária de Educação: há outros livros e outros materiais que podem ser discutidos em salas de aula para as nossas crianças", afirmou.

Limone ainda diz ser a favor da discussão do livro, mas voltou a rechaçar a inclusão do exemplar em sala de aula.

"Eu não sou contra esse livro; inclusive, espero que esteja disponível na biblioteca municipal. Esse tipo de leitura cai no vestibular, só que este tipo de material é para um adulto. É para quem quer buscar esse conhecimento, ter ele à disposição, e não para os alunos de 12 a 13 anos".

Ao fazer referência a Jorge Amado, a política o intitulou de "comunista" e citou a trajetória do autor de "Gabriela, Cravo e Canela" na política.

"Quem foi Jorge Amado? Um escritor comunista, famoso, conhecido, inclusive, foi deputado federal e teve o seu mandato cassado. É isso que estamos ensinando para as nossas crianças", questionou.

Capitães da Areia

"Capitães da Areia" é um romance do escritor brasileiro Jorge Amado, publicado em 1937. A obra retrata a vida de um grupo de crianças abandonadas que vivem nas ruas de Salvador, Bahia, e são conhecidas como os "Capitães da Areia".

O livro explora temas como a marginalização, a pobreza, a violência e a luta pela sobrevivência em um contexto de abandono infantil. O romance é dividido em três partes e inclui um prólogo com cartas fictícias que ajudam a criar um senso de veracidade para a narrativa.

Quem foi Jorge Amado?

Jorge Amado (1912-2001) foi um dos mais célebres e influentes escritores brasileiros, reconhecido internacionalmente por suas obras que retratam a cultura, os costumes e as lutas sociais da Bahia.

Sua literatura é um verdadeiro mergulho na alma do povo baiano, com personagens vibrantes e enredos envolventes que misturam o realismo com elementos fantásticos e folclóricos.