Vídeo: deputado e prefeito viram whisky em festa de São João

Políticos protagonizaram cena inusitada em festa de São João - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma cena inusitada chamou atenção do público que curtia o primeiro dia dos festejos de São João em Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, na noite de quinta-feira, 19.

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) e o prefeito do município, Laércio Júnior (União Brasil), subiram ao palco no momento do show de Natanzinho Lima e entornaram uma garrafa de whisky. Elmar virou o litro da bebida por cerca de dez segundos. Na sequência, o prefeito fez o mesmo por 12 segundos.

Durante a brincadeira, Laércio prometeu que, se o cantor também conseguisse virar o litro por 12 segundos, ele estaria contratado para o São João de 2026 da cidade. Natanzinho cumpriu o desafio, e o prefeito anunciou, ainda no palco, que encaminharia à Câmara Municipal um pedido para conceder ao artista o título de cidadão bonfinense.

Gastos

Senhor do Bonfim é um dos municípios com maiores gastos nos festejos juninos na Bahia em 2025. De acordo com o Painel da Transparência do MP-BA, o prefeito Láercio Junior (União Brasil) vai desembolsar R$ 5,3 milhões nos cinco dias de festa.

O evento teve início na quinta, 19, e segue até a próxima terça-feira, 24. Entre as 28 atrações anunciadas para animar o público estão nomes de peso como Natanzinho Lima, Flávio José, Calcinha Preta, Xand Avião e Zé Vaqueiro.