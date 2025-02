PL garante comando de Comissão dos Direitos Humanos na Alba

- Foto: Cassio Moreira / AG. A TARDE

O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro deve assumir o comando da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE. O escolhido foi o deputado estadual Diego Castro.

O colegiado será instalado pelo Legislativo nesta terça-feira, 11. Diego substituirá o agora ex-deputado Pablo Roberto (PSDB), vice-prefeito de Feira de Santana.

A Comissão dos Direitos Humanos e Segurança Pública é considerada uma das mais importantes da Alba.

Os trabalhos na Casa iniciaram na última semana, com a reeleição de Adolfo Menezes (PSD) para a presidência da Assembleia. Uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afastou o presidente reeleito.