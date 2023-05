Policiais do DF são presos por omissão em atos golpistas do 8/1

A 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que visa identificar suspeitos de fomentar e financiar os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília, foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 23, pela Polícia Federal (PF).

Segundo informações do Metrópoles, os alvos desta ação são policiais militares do DF que teriam se omitido diante dos atos de vandalismo ocorridos na Praça dos Três Poderes. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF).

O major Flávio Silvestre de Alencar, que no dia do atos golpistas ordenou a saída do Batalhão de Choque da área do Congresso Nacional, foi preso nesta fase da operação. Imagens do STF mostram o momento em que o oficial desce de uma viatura e orienta os policiais da corporação a deixarem o local, liberando o caminho para os extremistas.

O major chegou a ser preso na quinta fase da operação, em 7 de fevereiro deste ano. Em depoimento, ele afirmou que soube do ferimento do então comandante-geral coronel Fábio Augusto Vieira, e de outros policiais, e por isso teria solicitado ao tenente Martins, comandante da tropa de Choque, que lhe concedesse quatro viaturas e 16 policiais para acompanhá-lo até o interior do Congresso Nacional.

Dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos, todos no Distrito Federal (DF).

Os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.