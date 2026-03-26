Porto Seguro pode priorizar São João milionário mesmo com crise das chuvas

Prefeitura de Porto Seguro pode priorizar São João mesmo com crise das chuvas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Porto Seguro

Um dos principais turísticos do país, a cidade de Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, está sob situação de emergência por causa das fortes chuvas que caíram no município no início deste mês e causaram problemas.

No entanto, isso não tem sido impeditivo para a realização de eventos dos mais diversos na cidade. O próximo deles é o São João, considerado tradição nesta região da Bahia.

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O anúncio oficial ainda não foi feito pela gestão municipal, comandada pelo prefeito Jânio Natal, do PL. No entanto, se mantida a tendência, o festejo deve durar, no mínimo, duas semanas, começando em junho e só terminando após o São Pedro.

Nos últimos quatro anos, entre 2022 e 2025, de acordo com o Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, criado pelo Ministério Público local (MP-BA), Porto Seguro gastou quase R$ 14 milhões para a realização da festa — só em 2025, o custo foi de R$ 3,8 milhões (R$ 3.888.323,00) com recursos todos oriundos do município.

Atrações

Em termos de investimento, a cidade desembolsou um total de R$ 1,7 milhões (R$ 1.790.000,00) para a contratação de pelo menos quatro atrações:

Amado Batista: R$ 550 mil — ele se apresentou no dia 23 de junho;

R$ 550 mil — ele se apresentou no dia 23 de junho; Calcinha Preta: R$ 490 mil – a banda se apresentou no dia 18 de junho;

R$ 490 mil – a banda se apresentou no dia 18 de junho; Leo Magalhães: R$ 450 mil — o artista se apresentou no dia 21 de junho;

R$ 450 mil — o artista se apresentou no dia 21 de junho; Nadson O Ferinha: R$ 300 mil – ele se apresentou no dia 18 de junho.

Impacto eleitoral?

Dentro do recorte observado no Painel do Ministério Público, um fato chama atenção: em anos eleitorais, o custo da festa tem um aumento em relação ao período anterior.

2025 - R$ 3,8 milhões - R$ 3.888.323,00 (70 atrações)

R$ 3.888.323,00 (70 atrações) 2024 (eleição) - R$ 4,7 milhões - 4.725.946,50 (90 atrações)

- 4.725.946,50 (90 atrações) 2023 - R$ 1,3 milhão - R$ 1.307.850,00 (59 atrações)

- R$ 1.307.850,00 (59 atrações) 2022 (eleição) - R$ 4 milhões - R$ 4.013.500,00 (41 atrações)

Decreto

No início do mês, o município fazia parte dos 28 no estado com decreto de emergência em vigor. A iniciativa permite que a gestão tome medidas rápidas, como contratação de serviços e compra de materiais sem licitação, para socorrer a população e reparar os danos causados pelos temporais.

Sem impedimento

Apesar do cenário atualmente vivido, Porto Seguro não está impedida de realizar o São João em 2026. Desde o ano passado, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e a União dos Municípios da Bahia (UPB) assinaram uma nota técnica com a orientação aos municípios para realização dos festejos juninos.

Conforme o documento, os municípios com decreto de situação de emergência por conta da seca poderão realizar os festejos, desde que gozem de saúde financeira e atendam ao critério da razoabilidade na contratação das atrações, preservando a cultura e a tradição do interior.

O que diz a Prefeitura de Porto Seguro?

Procurada pelo portal A TARDE, a prefeitura de Porto Seguro ainda não se manifestou sobre a realização do São João em meio à situação de emergência vivida pelo município. O espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos.