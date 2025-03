Prazo para Bolsonaro responder denúncia da PGR termina nesta quinta

Bolsonaro é investigado por envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022 - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem até quinta-feira, 6, para apresentar sua defesa à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), que o acusa de envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022. O prazo foi estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A defesa de Bolsonaro solicitou uma extensão de 83 dias para apresentar a resposta, argumentando que não teve acesso completo às provas do processo, que possui 100 mil páginas. Contudo, Moraes rejeitou o pedido, alegando que os advogados já tiveram acesso ao processo, inclusive antes da remoção do sigilo, e que não há base legal para a prorrogação do prazo.

A defesa recorreu novamente, pedindo mais tempo, e outras 33 pessoas também foram denunciadas no mesmo inquérito, mas até agora nenhuma solicitação de prorrogação foi aceita pelo STF. A denúncia da PGR acusa Bolsonaro e seus aliados de tentarem desacreditar o sistema eleitoral e criar um ambiente propício à ruptura institucional, no contexto da investigação sobre os ataques de 8 de janeiro de 2023.