Precisamos reafirmar a democracia, defende Rui Costa em discurso

O governador da Bahia, Rui Costa, discursou nesta quinta-feira, 12, durante o XXIV Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Salvador. Em sua fala no evento, o gestor reafirmou a importância de estar defendendo o processo democrático na política brasileira.

"Precisamos vencer um outro desafio. Muitos não esperavam que em 2022 precisassemos estar aqui para reafirmar a democracia, defender a justiça eleitoral e a transparência do voto eletrônico [...] Quem imaginou que iriamos precisar defender o Supremo Tribunal Federal? Isso mostra que a democracia é uma construção permanente", falou Rui.

Ainda em seu discurso, o governador falou acerca da importância de defender os interesses da população, principalmente as pessoas que necessitam de uma maior assistência por parte do poder público.

null Reprodução

"Nesse congresso de magistrado tenho que me remeter a palavra justiça. Uma palavra forte para os milhares de desempregados que querem ter um emprego, aos milhões de famintos que voltaram a morar embaixo dos viadutos e sonham com três refeições ao dia [...] Quero imaginar o quanto é importante para a consolidação de uma democracia, uma justiça forte e independente, centrada no interesse do cidadão", complementou.

Além de Rui, participaram do evento do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o desembargador Nilson Castelo Branco, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Adolfo Menezes, além do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) e do presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Geraldo Júnior (MDB).