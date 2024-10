Prefeita amputa perna esquerda após complicações por trombose

Prefeita de Trombudo Central teve uma trombose bilateral - Foto: Divulgação

A prefeita de Trombudo Central, Geovana Gessner (MDB), de 39 anos, foi internada no último sábado, 21, após apresentar um quadro de trombose arterial nos membros inferiores. A doença se agravou e a emedebista teve que amputar a perna esquerda na segunda-feira, 23.

A chefe do Executivo do município de Santa Catarina ainda corria o risco de amputar a outra perna, segundo o médico Marcelo Gambetta, devido a sua trombose bilateral.

Um novo boletim médico, contudo, descartou a possibilidade e diz que a gestora pública apresentou uma melhora nas últimas 24 horas.

“Hoje a condição clínica dela é muito mais tranquila do que no início do tratamento, ela está com pouca medicação, a função renal estabilizou com discreta melhora e ontem foi retirado o sedativo, sendo que ela já começou a ter sinais de despertar”, disse o profissional de saúde.