Prefeita do vídeo sensual tem patrimônio milionário e fez aliança com PT e PL

Patrícia Alencar (MDB) - Foto: Reprodução/Instagram

A prefeita de Marituba (PA), Patrícia Alencar (MDB), de 37 anos, que viralizou nas redes sociais ao surgir dançando forró usando apenas um biquíni, possui um patrimônio milionário e chamou atenção na sua vida política pela capacidade de dialogar com diferentes correntes políticas.

Reeleita nas eleições de 2024, com 71,36% dos votos, Patrícia está em seu segundo mandato à frente do município paraense. O seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral foi de R$ 2.270.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta mil reais).

O patrimônio declarado pela prefeita inclui um galpão em Marituba avaliado em R$ 500 mil, uma chácara no município no valor de R$ 250 mil, duas casas, uma localizada no centro da cidade, avaliada em R$ 500 mil, e outra de R$ 20 mil, dois terrenos no bairro Miriti (R$ 500 mil), um veículo modelo SW4 (R$ 200 mil) e R$ 300 mil em conta bancária.

Filiação

Filiada ao MDB, a prefeita Patrícia Alencar contou com uma coligação curiosa nas eleições de 2024: uniu partidos de espectros ideológicos opostos — o PL, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Vídeo viralizado:

Patrícia Alencar reúne mais de 780 mil seguidores no Instagram, onde mistura conteúdos sobre a administração municipal com momentos de lazer e vida pessoal.

A prefeita virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 4, após o vazamento de um vídeo em que aparece dançando forró de biquíni. Originalmente publicado em um perfil privado, o conteúdo foi posteriormente repostado por Patrícia em seu Instagram público, onde ela rebateu as críticas. “Sério que toda essa confusão é por causa de uma mulher de biquíni? Égua do machismo! Evoluam!”, escreveu. Ela ainda completou: “Mulher pode ser trabalhadora, mãe e bonitinha!”.

Prefeita Patrícia Alencar | Foto: Reprodução | Instagram

A reação da prefeita gerou apoio e também controvérsia nas redes sociais, onde internautas debatem sobre liberdade, exposição pública e representatividade feminina na política. Enquanto a discussão se acirra, Patrícia segue capitalizando visibilidade — com ou sem biquíni — e reafirmando sua posição como figura pública de destaque no Pará.

Veja o vídeo