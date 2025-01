Prefeito de Belo Horizonte é novamente internado

Fuad Noman voltou a ser internado em Belo Horizonte - Foto: Amira Hissa | PMBH

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi novamente internado, nesta sexta-feira, 3, no Hospital Mater Dei, com um quadro de insuficiência respiratória aguda. É a quarta vez que o gestor é internado desde o final de novembro de 2024.

Fuad deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o prefeito respira com assistência ventilatória.

