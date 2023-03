Prefeito de Camaçari reage a chegada da BYD para complexo industrial

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), analisou a chegada da empresa chinesa BYD, a maior fabricante de carros elétricos do mundo, na cidade. A informação de acordo da montadora para assumir as instalações que eram da Ford foi antecipada pelo Portal A TARDE.

"Não pouparemos esforços para criar todas as condições, seja do ponto de vista da simplificação dos processos ou da infraestrutura necessária, para que a BYD possa se instalar e impulsionar o desenvolvimento de Camaçari e da Bahia", disse Elinaldo Araújo, neste sábado, 4.

Com a declaração, o prefeito de Camaçari faz um aceno político necessário para que a facilitação dos acordos aconteça e a cidade passe a ter a unidade da fabricante chinesa no complexo industrial.

A BYD vai atuar na planta industrial da antiga fábrica da Ford, que após 20 anos de atividades anunciou a saída do estado, em 2021, causando a perda de 4,8 mil empregos com carteira assinada.

O anúncio oficial da BYD na Bahia está previsto para acontecer em abril, após a conclusão dos últimos ajustes com a presidência da empresa multinacional. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) havia dito que o acordo para a reativação do espaço dependia de um acerto no âmbito empresarial.