Conforme antecipado por A TARDE, BYD assumirá fábrica da Ford

A maior fabricante de carros elétricos do mundo, BYD, chegou em um acordo com a Ford para assumir o Polo Automotivo de Camaçari, conforme antecipou o Portal A TARDE. O anúncio oficial será realizado em abril pela presidência da empresa multinacional.

A informação é do colunista Jorge Moraes, do UOL, que garantiu que, já na próxima semana, uma comitiva da empresa chinesa virá à Bahia para estudar a viabilidade de iniciar a produção de automóveis, ônibus e caminhões e beneficiamento de lítio já em 2024.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) havia dito que o acordo para a reativação do espaço dependia de um acerto entre as empresas.

A publicação diz ainda que a multinacional tem como planejamento industrial o objetivo de produzir 30 mil veículos a até 150 mil unidades do ano, tanto para o mercado interno brasileiro, como para o mercado externo. Entre os planos estão a produção de automóveis híbridos e elétricos, dentre os quais, estão SUVs, picape (em uma segunda fase) e um médio compacto.

O Song 1.5 de dois motores (elétrico 179 cv e a combustão 110 cv) deverá ser o carro de largada na produção da BYD Auto Brasil em Camaçari. O modelo é tido como um dos mais econômicos de porte médio do país.

Investimento

Segundo a coluna, sobre os detalhes dos investimentos presentes no documento de intenção já assinado, a empresa chinesa investirá cerca de R$ 3 bilhões para a instalação de três fábricas no Polo Automotivo de Camaçari, com a previsão de gerar 1200 empregos diretos na fase de implementação.

No cronograma inicial já acordado entre a BYD Brasil e o Estado da Bahia, a instalação das três unidades começam no segundo semestre deste ano, sendo que duas delas devem ser concluídas em 2024. A terceira tem previsão inicial de ficar pronta em janeiro de 2025. De acordo com o protocolo de intenções, a deverá analisar a viabilidade de utilizar o porto de Salvador para a exportação dos seus produtos.

Incentivos e compromissos

A publicação do UOL destaca que o Estado da Bahia, em conformidade com a legislação tributária estadual, concederá incentivos fiscais para a viabilidade do empreendimento até 31 de dezembro de 2032.

A concessão tem por base a Lei nº 7.537/99 que institui o Programa Especial de Incentivo ao Setor Automotivo da Bahia (Proauto), e a Lei nº 7.980/2001 e Decreto n.º 8.205/2002, que instituiem no estado o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica (Desenvolve).

Em contrapartida, a BYD terá que submeter o seu plano de negócios para aprovação do Estado da Bahia, além de priorizar a mão de obra local, a quem deverá dar o treinamento especializado. Além disso, a multinacional terá que informar a cada seis meses sobre o andamento do empreendimento a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Ademais, a empresa assume a prioridade de contratar empresas estabelecidas na Bahia para a realização de obras, contratação de serviços, aquisição de insumos.

Em outra frente, a BYD terá que aderir ao Projeto Estadual de Incentivo à Primeira Experiência Profissional - Estágio, Aprendizagem e Ocupação Formal (Projeto Primeiro Emprego).