Instalação da BYD 'depende mais das empresas', avalia Jerônimo

Após confirmar que a fabricante de veículos elétricos BYD negocia para se instalar em Camaçari, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que boa parte dos acordos não passam pelo Governo do Estado, mas pelas empresas envolvidas na negociação: a própria BYD e a Ford, sendo esta última a montadora que ficou por duas décadas instalada no local.

"É uma transação muito particular entre a Ford e a BYD. O Estado coloca na mesa as condições para atrair a BYD, e assim foi feito", afirmou Jerônimo em coletiva de imprensa durante lançamento da campanha de vacinação, em Madre de Deus, na manhã desta terça-feira, 28.

"O governo Lula está ajudando, no que compete ao Governo Federal, assim como o Governo do Estado tem agido e está muito próximo. As informações que podemos repassar a vocês, já que as negociações ocorrem com sigilo da Ford e BYD, é que me reuni nesta manhã com o ministro Rui Costa para saber de que maneira podemos atender, desde o suporte ao porto, às vias, asfaltamento e pavimentação. Estamos otimistas não só com a BYD, mas com outras empresas também", conclui o governador.

Também presente no evento em Madre de Deus, o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Ângelo Almeida (PSB), endossou o discurso do Chefe do Executivo Estadual de que a instalação da BYD depende mais dela e da Ford.

"Faltam detalhes. Vai dar tudo certo e a Bahia vai ter sim sua nova fabricante de automóveis", afirmou ao Portal A TARDE.

Correligionária de Ângelo e também presente no lançamento da campanha de vacinação, a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) também se disse otimista com as negociações.

"A BYD vem suprir uma ausência da Ford, que saiu infelizmente daqui, mas deixou uma planta que está pronta, e a BYD poderá aproveitar essa planta para vir aqui se instalar definitivamente".