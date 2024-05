Prefeito de São Paulo justifica ausência em comemorações do 1º de maio | A TARDE

O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), justificou a ausência dele no ato organizado pelas centrais sindicais nesta quarta-feira (1º) para o Dia do Trabalhador. Nunes disse que tinha outras agendas. "Bom evento para eles."

Na agenda do prefeito estavam previstos eventos religiosos. Pela manhã, Ricardo Nunes participou de uma missa de ação de graças dedicada aos trabalhadores. Depois ele foi à inauguração do Viaduto Castelo Branco em Santo André, cidade vizinha.

O evento do 1º de Maio contou com a presença de Lula e reuniu CUT (Central Única dos Trabalhadores), Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) e Intersindical Central da Classe Trabalhadora.

Embora seu partido, o MDB, seja da base de Lula e comande ministérios, o prefeito tem se descolado do governo federal.