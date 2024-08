Prefeito de Teresina dá 'cabeçada' em adversário durante debate

. O prefeito de Teresina, por sua vez, acusou o candidato do PSOL de dar cusparadas durante o debate. - Foto: Reprodução | Redes Bandeirantes

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (PRD) foi alvo de polêmica após dar ‘cabeçada’ em seu adversário político, o candidato do PSOL à prefeitura da capital piauiense, Francinaldo Leão durante debate nesta quinta-feira, 8, realizado na Rede Bandeirantes.

A cena, registrada ao vivo, mostra a ação do prefeito quando os dois estavam de pé, um em frente ao outro. O prefeito avançou contra o oponente depois de ser questionado sobre as condições desfavoráveis dos postos de saúde. Após a agressão, Francinaldo pediu respeito por parte de Dr. Pessôa. O prefeito de Teresina, por sua vez, acusou o candidato do PSOL de dar cusparadas durante o debate.

Pô, e eu perdendo tempo com o debate de São Paulo! Olha Teresina: pic.twitter.com/mOgH0I4ACo — Maurício Ricardo (@MauricioRicardo) August 9, 2024

Nas redes sociais, Leão se pronunciou e disse que não o calarão: "Fui agredido por fazer a pergunta que todo cidadão teresinense gostaria de ter feito, sobre o abandono da saúde pública", disse Leão. "Fui atacado por defender a nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Mas não vão me calar", afirmou o psolista nas redes sociais.

Em nota divulgada nas redes sociais, o PSOL comentou o ocorrido. Para o partido a agressão foi absurda. "Toda nossa solidariedade ao Francinaldo. Derrotaremos a truculência dessa bandidagem", escreveu o PSOL.