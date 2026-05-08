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SOBREPREÇO

Prefeitura baiana pagou 80% acima da média para cachês de festa local

Montante em João Dourado atingiu valor de R$ 1,3 milhão apenas em contratos artísticos

Rodrigo Tardio
Por

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Cachês teriam sido até 80% superiores aos praticados em outras cidades baianas no período junino
Cachês teriam sido até 80% superiores aos praticados em outras cidades baianas no período junino - Foto: Reprodução | Instagram

A tradicional Festa da Cebola, no município de João Dourado, voltou a ser alvo de turbulência política na Bahia. O Ministério Público do Estado (MP-BA) instaurou uma investigação para apurar possíveis excessos nos gastos com contratações artísticas para o evento.

De acordo com levantamento do Ministério Público, os cachês pagos a determinadas atrações em João Dourado, pela gestão do prefeito Di Cardoso (PRD), teriam sido até 80% superiores aos praticados em outras cidades baianas no mesmo período junino.

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O montante investigado atingiu em médio o valor de R$ 1,3 milhão apenas em contratos artísticos.

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Falta de transparência

Embora seja uma cidade de porte médio, os valores empenhados por João Dourado começaram a rivalizar com gigantes do São João baiano, como Irecê, Senhor do Bonfim e Amargosa — polos turísticos que possuem infraestrutura e arrecadação significativamente maiores.

Além dos valores, a transparência da gestão municipal é questionada. A promotoria aponta: ausência de dados completos nos sistemas oficiais de contratação, dificuldade de acesso a informações por parte da população e órgãos de controle, falta de justificativas técnicas para os preços praticados.

Pedidos de suspensão

A situação se agravou com a entrada do Ministério Público Federal (MPF) no caso. O órgão solicitou a suspensão imediata dos pagamentos referentes aos contratos investigados.

A medida cautelar visa proteger o erário e evitar prejuízos irreversíveis aos cofres públicos antes da conclusão das perícias.

O embate coloca a gestão municipal sob pressão, acirrando o debate sobre o equilíbrio necessário entre o fomento à cultura e a manutenção de serviços essenciais, como saúde e educação.

Caso as irregularidades sejam confirmadas, os responsáveis devem enfrentar sanções administrativas e judiciais severas.

A reportagem procurou a Prefeitura de João Dourado, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags:

contratações artísticas Festa da Cebola Gastos públicos Investigações MP-BA joão dourado

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