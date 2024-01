Prefeitura inicia reconstrução de escola em Castelo Branco | A TARDE

O prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, assinaram na manhã desta quinta-feira, 18, a ordem de serviço para reconstrução da Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério, localizada na Rua Pedro Domiense de Oliveira, Castelo Branco. Com mais de 3 mil metros quadrados de área, a nova estrutura terá capacidade para receber mais de 1 mil alunos, quadra poliesportiva e piscina semiolímpica. O investimento é de R$ 14,7 milhões.

A obra teve início imediato com demolição das antigas instalações. “As crianças dessa escola sofriam com calor e insalubridade, condições essas que a gente não quer mais para a nossa rede. Todas as escolas antigas estão virando de alto padrão. Os profissionais de educação que atuam na Conselheiro Luiz Rogério estarão muito mais motivados para ensinar e para transmitir conhecimento com mais conforto e mais segurança. Por outro lado, as crianças vão estar mais motivadas a aprender em um ambiente que vai trazê-las para um bem-estar muito maior”, afirmou Bruno Reis.’

O prefeito reforçou que, para este ano de 2024, a gestão já investiu quase R$500 milhões na qualificação da infraestrutura da rede municipal, a exemplo de obras de reconstrução, manutenção e climatização de salas de aula. “É o maior investimento de toda a história da cidade. Estamos fazendo isso porque queremos que os alunos se sintam até melhor na escola do que em suas próprias casas, trazendo eles mais próximos da educação. Isso vai mudar de forma decisiva o presente e o futuro dessas crianças”, complementou.



A Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério oferece Ensino Fundamental Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano, e atende atualmente 333 alunos em seis salas de aula. Na nova unidade, serão 15 salas de aula climatizadas, com capacidade para 1.050 alunos (525 por turno).

A estrutura terá acessibilidade total (plataforma elevatória, elevador e banheiros adaptados), auditório com capacidade para 105 pessoas, sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), sistemas de captação de energia solar e de reutilização de água pluvial, refeitório, recreio coberto e descoberto, parque infantil, sala de leitura, entre outros espaços.

O titular da Smed, Thiago Dantas, destacou que no último Programa Salvador Avalia (Prosa), que mede o desempenho dos estudantes da rede municipal, a escola Conselheiro Luiz Rogério alcançou a melhor proficiência média em português e matemática na Gerência Regional de Educação (GRE) de Pirajá. Em julho passado, a unidade também teve a turma mais bem avaliada da rede.

“Essa escola reflete aquilo que a gente quer ver em toda a cidade. É mais uma unidade de excelência, que sai de uma capacidade de atendimento de cerca de 300 alunos para mais de 1 mil. Ou seja, essa educação de qualidade vai ser triplicada, o que sem dúvida terá um impacto muito grande na nossa rede”, frisou Dantas.

Moradora de Castelo Branco, Simone Barbosa, 51 anos, tem a filha Raíssa, 8, matriculada na Escola Conselheiro Luiz Rogério. Ela aproveitou para conhecer de perto a planta e as imagens do projeto da nova unidade, que terá quatro pavimentos: “Achei a futura estrutura perfeita, com piscina, parquinho para as crianças e climatização. É algo de primeiro mundo. O ensino daqui já é de muita qualidade e acredito que vai melhorar ainda mais”, opinou.