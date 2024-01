Prefeitura irá anunciar programa de refrigeração nas escolas | A TARDE

O deputado federal Leo Prates (PDT) revelou que a Prefeitura de Salvador irá divulgar em breve um amplo programa de refrigeração nas escolas da cidade para evitar que os estudantes percam aulas por causa da situação climática.

"Eu conversava com o Thiago Dantas [procurador de Salvador] há cerca de dois meses e Thiago já vai anunciar um amplo programa de refrigeração para as escolas municipais", disse o parlamentar durante conversar ao Portal A TARDE, na manhã desta quinta-feira, 11, na Lavagem do Bonfim.

"Eu acho que Salvador e a Bahia devem se preparar, porque a emergência climática não pode ser motivo para suspensão de aula. Nós temos que preservar a educação da nossa criança", completou o deputado.